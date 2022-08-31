Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 сентября: детали

Граждане Украины должны встать на учет, чтобы оставаться в стране легально.

Федеральный совет Германии обнародовал решение об изменении правил пребывания на территории страны граждан Украины с 1 сентября 2022 года.

Согласно решению правительства, с 1 сентября для граждан Украины начинается учет времени пребывания в стране.

Будут учитываться все дни пребывания, начиная с 24 февраля. Украинцы, которые находятся в Германии более 90 дней, должны получить статус временной защиты или покинуть страну на следующие 90 дней.

При этом украинцы, которые прибудут на территорию Германии после 1 сентября 2022 года, также смогут легально находиться в стране в течение 90 дней без необходимости подавать заявление на регистрацию статуса временной защиты.

Регистрация для граждан Украины будет открыта на протяжении всего времени войны.

Если срок безвизового пребывания (90 дней со дня пересечения границы) истекает в промежутке с 1 сентября по 1 декабря, также нужно подать заявку на регистрацию.

Напомним, 18 тысяч гривен смогут получить некоторые украинцы, возвращающиеся из-за границы.

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