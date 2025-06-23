Глава СБУ рассказал детали масштабной атаки на Крымский мост

Крымский мост / © Associated Press

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Третья операция СБУ на Крымском мосту в июне 2025 года прошла под водой с применением мощной взрывчатки, что знаменует начало новой эпохи в оборонительных операциях.

Об этом рассказал Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время встречи с журналистами.

«Скажу откровенно: третий раз по мосту мы сработали взрывчаткой в 1100 кг и плюс еще 1100 кг. То есть дважды по 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины. Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это — начало новой эпохи», — заявил глава СБУ.

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Он напомнил, что в целом мост подвергся трем атакам. В 2022 году взрывчатка весом 21 тонна была доставлена автомобилем с суши, в 2023 году — нанесен удар двумя боевыми дронами СБУ «Sea Baby» по воде. Третья операция в июне 2025 года состоялась под водой.

«Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением ГВКР СБУ мы начали новую эпоху „морской истории“, — подчеркнул глава СБУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что незаконно построенный Крымский мост, соединяющий Россию с оккупированным полуостровом, находится в критическом состоянии и рискует обвалиться из-за активности грязевого вулкана, даже без влияния украинских ракет или взрывчатки.