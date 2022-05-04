Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 4 мая: список

Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 4 мая: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские пропагандисты ежедневно придумывают новые фейки, чтобы дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 4 мая.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, дезинформации и манипуляций:

Мэрия Варшавы сообщила, что "с 4 мая 2022 года прекращается декорирование транспорта флагами Украины", и пропагандисты РФ трансформировали в антиукраинский тезис "солидарности конец — украинские флаги исчезли из автобусов Варшавы". Предостерегаем: это – манипуляция!

Российские СМИ продолжают тиражировать тезис о вреде антироссийских санкций для стран ЕС. Пропагандисты сообщили, что "из-за санкций во Франции тарифы за коммуналку выросли на 483%". Предостерегаем: это – манипуляция!

Российские пропагандисты, вырвав из контекста фразу итальянской газеты "Corriere della Sera", сообщили, что "отказ Рима от российского газа оставит безработными более 500 тыс. итальянцев, и это только начало, поскольку дальше кризис проникнет в другие индустриальные отрасли". Предостерегаем: это – манипуляция!

Напомним, ранее ЦПИ при СНБО сообщили, о российской пропагандистке и главе гильдии межэтнической журналистики РФ, члене комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Маргарите Лянге, которая распространяет фейки об Украине.

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