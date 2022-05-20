Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 19 мая: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пропагандисты РФ ежедневно придумывают новые фейки, чтобы деморализовать украинцев и дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 19 мая.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Список фейков, дезинформации и манипуляций:

Российские пропагандисты сообщили, что "в последнее время рубль демонстрирует ощутимый рост". СМИ объясняют это тем, что "курс рубля стал абсолютно рыночным". Однако и российские, и зарубежные финансовые эксперты сообщают, что "укрепление рубля происходит искусственно". Предостерегаем: это дезинформация.

Постоянный представитель РФ при ООН Небензя заявил: "У России есть подозрения, что экспортируемое украинское зерно идет не нуждающимся странам, а в запасы ЕС". В то же время, в МИД РФ сообщили, что "Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева". Предостерегаем: это дезинформация.

Заместитель главы правительства РФ Новак заявил, что "с похолоданием "северный поток-2" станет спасительной нитью для Европы. Трубы же "есть не просят", они лежат на дне Балтийского моря и обязательно дождутся времени принятия российского газового ультиматума". Предостерегаем: это манипуляция.

Напомним, в Украине Центр противодействия дезинформации предупреждает о вероятных провокациях российских оккупантов в Донецкой области. Оккупанты планируют дискредитировать нашу страну на международной арене, поэтому они говорят о "бучанском сценарии", который якобы "готовит украинская власть при поддержке западных кураторов".

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