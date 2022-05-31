Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 31 мая: список

Российские пропагандисты постоянно придумывают новые фейки, чтобы деморализовать украинцев и дискредитировать ВСУ.
Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 31 мая.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
Список фейков, дезинформации и манипуляций:
- В МО РФ заявили: "Украинская армия продолжает использовать инфраструктурные объекты в военных целях. При этом, прикрываясь гражданскими, как "живым щитом", систематически обстреливает российские подразделения, провоцируя их на ответный удар для дальнейшего обвинения в уничтожении гражданских". Предостерегаем: это дезинформация!
- Коллаборант-"руководитель" Херсонской области Стремоусов заявил, что "Херсонская область станет полноценным субъектом РФ уже в ближайшее время, а когда в регионе будет проведен референдум, как минимум 60-70% населения проголосуют за вхождение региона в состав России". Предостерегаем: это манипуляция!
- Пропагандисты РФ сообщили: "Польша планирует поставлять Украине американские дальнобойные системы в обмен на предоставление ей исключительного права контроля над западными финансовыми потоками в "независимую", и теперь запад Украины имеет все шансы стать польской колонией". Предостерегаем: это дезинформация!
Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что основной нарратив, продвигаемый российскими средствами массовой пропаганды – "Путин упростил предоставление гражданства сиротам из Украины".
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