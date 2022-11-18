Госсекретарь США объяснил, зачем Путин терроризирует украинцев ударами по энергетике

Российский диктатор Владимир Путин пытается сломить волю украинцев к сопротивлению, потому что не может захватить страну военной силой.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Бангкоке, где проходит саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Он подчеркнул, что Кремль пытается разрушить принципы международного права и устав ООН, пренебрегая всеми правилами.

Блинкен заявил, что истинное отношение украинцев к российским агрессорам можно было увидеть в освободившемся Херсоне, где люди танцуют на улицах, обнимаются с украинскими солдатами, срывают российские пропагандистские плакаты после месяцев российских репрессий.

Дипломат уверен, что Путин здесь тоже просчитался, поскольку сломать дух украинского народа невозможно.

Блинкен добавил, что США будут и дальше поддерживать Украину для защиты независимости и суверенитета.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 ноября российские кафиры запустили по территории Украины 18 крылатых ракет и 5 беспилотников.

Также мы информировали, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев подтвердил, что российский агрессор осуществил массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргаздобыча" на востоке страны.

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