Запад не хочет убирать Путина: Арестович – о суде по делу MH17

Советник Офиса президента подчеркнул, что, конечно, важно, что делает Запад. Но гораздо важнее, что делаем мы.

Запад не пошел на обострение. Это видно и по приговору по делу MH17, и по ситуации с ракетами, прилетевшими в Польшу.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе "Фейгин Live" 17 ноября.

"И Столтенберг, и Байден говорили, что их основная задача, чтобы конфликт не вышел за пределы Украины. То есть они показывают лимиты этого конфликта. Они говорят, что мы не совершаем действий, способствующих эскалации. Они строго и последовательно придерживаются этого стратегического решения, принятого в начале конфликта... Они четко очерчивают позицию, что они не идут на обострение", — подчеркнул Арестович.

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Относительно дела MH17 советник Офиса президента считает, что суд немного недоработал.

"Ведь понятно, что без верховного главнокомандующего эта схема не смогла состояться со стороны Российской Федерации. А причина ясна — не хотят обострять, не идут на эскалацию. Поэтому все наши мечты, что Запад снимет Путина, что он спровоцирует революцию в России — нам за сутки два практических ответа, что это не так. И вот четкие доказательства — разговоры о переговорах, где вторая ракета (упавшая в Польше — ред.) и решение голландского суда. Четко видна метастратегия Запада по этому поводу", — пояснил он.

Арестович подчеркнул, что никто там (на Западе – ред.) Путина снимать не собирается, по крайней мере, пока.

"Сделать так, чтобы он не выиграл войну, – да, они об этом говорили. Сделать так, чтобы он проиграл – возможно... Стратегия Запада вполне определена – санкции и поставки вооружения Украине. Но и санкции могли бы быть побольше и вооружений могли бы больше передавать, а пока за содержание этой метастратегии мы платим кровью своей. Больше, чем могли бы. Но такова реальность. Высшая доблесть джентльмена – работать с реальностью, как она есть", — отметил советник ОП.

Однако Арестович подчеркнул, что, конечно, важно, что делает Запад. Но гораздо важнее, что делаем мы.

"Мы не боимся, мы не остановимся. Все очень просто. Мы добьем", – подытожил он.

Напомним, в четверг, 17 ноября, Окружной суд Гааги признал виновными в убийстве пассажиров и экипажа самолета рейса МН17, а также в действиях, повлекших за собой падение самолета, трех обвиняемых — граждан РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. В то же время еще один обвиняемый — Олег Пулатов — был оправдан. Заочный приговор зачитал глава судейской коллегии Гейндрик Стейнгаюс.

Суд удовлетворил требование прокуратуры Нидерландов и назначил им наказание в виде пожизненного заключения.

Приговоры по делу рейса МН-17: что определил суд в Гааге

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