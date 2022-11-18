Захід не хоче прибирати Путіна: Арестович – про суд у справі MH17

Радник Офісу президента наголосив, що, звісно, ​​важливо, що робить Захід. Але набагато важливіше, що робимо ми.

Захід не пішов на загострення. Це видно і з вироку у справі MH17, і з ситуації з ракетами, які прилетіли до Польщі.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у прграмі "Фейгін Live" 17 листопада.

"І Столтенберг, і Байден говорили, що їхнє основне завдання, щоб конфлікт не вийшов за межі України. Тобто, вони показують ліміти цього конфлікту. Вони кажуть, що ми не робимо дій, які сприяють ескалації. Вони суворо і послідовно дотримуються цього стратегічного рішення, ухваленого на початку конфлікту... Вони чітко окреслюють позицію, що вони не йдуть на загострення", – наголосив Арестович.

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Стосовно справи MH17, радник Офісу президента вважає, щосуд трохи недопрацював.

"Адже зрозуміло, що без верховного головнокомандувача ця схема не змогла відбутися з боку Російської Федерації. А причина зрозуміла – не хочуть загострювати, не йдуть на ескалацію. Тому всі наші мрії, що Захід зніме Путіна, що він спровокує революцію в Росії – нам за добу дві практичні відповіді, що це не так. І ось чіткі докази – розмови про переговори, де друга ракета (впала в Польщі – ред.) та рішення голландського суду. Чітко видно метастратегію Заходу щодо цього", – пояснив він.

Арестович наголосив, що ніхто там (на Заході – ред.) Путіна знімати не збирається, принаймні поки що.

"Зробити так, щоб він не виграв війну, – так, вони про це говорили. Зробити так, щоб він програв – можливо... Стратегія Заходу цілком визначена – санкції та постачання озброєння Україні. Але й санкції могли б бути побільше і озброєнь могли б більше передавати, а поки за зміст цієї метастратегії ми платимо кров'ю своєю. Більше, ніж могли б. Але такою є реальність. Вища звитяга джентльмена – працювати з реальністю, як вона є", - зазначив радник ОП.

Однак Арестович наголосив, що, звісно, ​​важливо, що робить Захід. Але набагато важливіше, що робимо ми.

"Ми не боїмося, ми не зупинимося. Все дуже просто. Ми доб'ємо", – підсумував він.

Нагадаємо, у четвер, 17 листопада, Окружний суд Гааги визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу літака рейсу МН17, а також у діях, що призвели до падіння літака, трьох обвинувачених — громадян РФ Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. Водночас ще одного обвинуваченого — Олега Пулатова — було виправдано. Заочний вирок зачитав голова суддівської колегії Гейндрік Стейнгаюс.

Суд задовольнив вимогу прокуратури Нідерландів і призначив їм покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Вироки у справі рейсу МН-17: що визначив суд у Гаазі

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