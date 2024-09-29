Госслужащие должны быть мобилизованы: подполковник ВСУ

В Украине госслужащие также должны быть мобилизованы.

Об этом заявил старший офицер командования сухопутных войск ВСУ Павел Кишкарь в интервью Апостроф TV.

"Если государство говорит, что хорошим стрелком может быть водитель из "Авроры", которому 59 лет. Так у меня с другой стороны вопрос — а почему мужчины, которые сейчас служат в ГБР, других органах или работают на разных предприятиях — не могут быть успешными стрелками, операторами дронов или связующими. Человека в 58 лет мы можем подготовить, взяв его из бизнеса", — сказал он.

Он напомнил, что в Украине мобилизация касается только мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, и все мужчины в этом возрасте должны быть готовы служить.

Кишкар отметил, что существует проблема конфликтов между военными и государственными служащими, когда лица без боевого опыта пытаются указывать, как вести документооборот, связанный с потерпевшей поражение техникой. Он считает, что нужно установить сроки для госорганов, чтобы все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, не имеющие оснований для отсрочки, должны идти на войну.

Он считает, что госслужащих можно заменить вернувшимися с войны ветеранами, а также женщинами и мужчинами, не подлежащими мобилизации. Он предлагает дать государственным органам, в частности Государственному бюро расследований (ГБР), два года для того, чтобы все подпадающие под мобилизацию мужчины выполнили свой военный долг хотя бы на год. По его словам, это могло бы существенно изменить ситуацию в стране. Кишкар подчеркивает, что государство должно начать с себя в вопросах мобилизации, чтобы сделать шаг навстречу людям, ожидающим службы.

Напомним, Министерство финансов Украины опубликовало данные об оплате труда в государственных органах за период с января по август 2024 года, указав, что в августе средняя зарплата в этих учреждениях достигла 55,8 тысячи гривен.

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