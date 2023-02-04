Женщины-госслужащие могут выезжать за границу: в правительстве назвали условия

Недавно в Украине были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако женщины-госслужащие, имеющие несовершеннолетних детей, могут беспрепятственно посещать их за границей.

Об этом говорится в Telegram-канале "Правительство онлайн".

Условия пересечения границы для женщин-госслужащих, имеющих детей до 18 лет:

свидетельство о рождении или заверенная его копия или другой документ, удостоверяющий, что женщина имеет несовершеннолетнего ребенка;

отметки в базе ГНСУ о пересечении украинской границы ребенком или детьми;

в случае отсутствия сведения о пересечении границы нужно иметь справку о пребывании ребенка или детей на консульском учете в другой стране;

также пересекать границу женщина-чиновник может непосредственно с ребенком или детьми.

Запрет на выезд чиновников за границу

Кабинет Министров 27 января принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Оставить Украину можно только на основании документов о служебных командировках.

Постановление также касается женщин-госслужащих.

Это произошло после скандала с нардепом Николаем Тищенко, который отправился в Таиланд якобы на "встречу с украинской громадой".

В ГНСУ рассказали, что, несмотря на действие запрета в отношении чиновников, уже есть случаи, когда госслужащие пытались выехать за границу без уважительных причин.

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