Хакеры, связанные с РФ и Беларусью, атаковали аккаунты украинских военных в Facebook

Хакеры, связанные с РФ и Беларусью, атаковали аккаунты украинских военных в Facebook

Хакеры также пытаются удалить из социальных сетей сообщения про критику России.

Американская корпорация Meta, владеющая Facebook, сообщила о ряде кибертактик на страницы украинских военных в социальной сети, которые, по ее словам, связаны с Россией и Беларусью.

По информации компании, к этому причастна хакерская группа Ghostwriter.

Об этом пишет CNN.

По данным компании, хакеры пытаются взломать десятки аккаунтов украинских военных в Facebook и проводят скоординированные кампании, чтобы попытаться удалить из социальных сетей сообщения про критику России.

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Хакеры опубликовали видео с призывом к армии сдаться, как будто эти сообщения поступают от законных владельцев аккаунтов. Компания заблокировала доступ к этим видео.

Компания заявила, что в аккаунтах, связанных с белорусским КГБ, "внезапно начали публиковать сообщения на польском и английском языках о том, что украинские войска сдались без боя, а лидеры нации сбежали из страны 24 февраля, в день, когда Россия начала войну против Украины ”.

Meta удалила около 200 аккаунтов, которыми руководили из России, и которые неоднократно посылали ложные сообщения о том, что пользователи в Украине и России нарушили правила компании по языку вражды, а также другие политики.

Вадим Гудыма, соучредитель Digital Security Lab Ukraine, организации, помогающей защитить онлайн-аккаунты журналистов и активистов, сказал, что вторжение России принесло "большой всплеск атак на аккаунты в социальных сетях из-за массовых сообщений".

Meta также сказала, что в социальной сети Facebook продолжают использовать фальшивые фотографии профиля в дезинформационных кампаниях.

Meta связывает фейковые аккаунты с ранее попавшими под санкции США людьми.

Напомним, чиновники США сломали российский ботнет, который производил кибератаки в Украине.

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