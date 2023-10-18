Игнат прокомментировал угрозы Путина о патрулировании МиГ-31К в Черном море

Поручение главы кремля Владимира Путина патрулировать небо над Черным морем истребителями с "Кинжалами" прокомментировал пресс-секретарь Воздушных сил полковник Юрий Игнат. По его словам, эти заявления диктатора направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не меняют для сил обороны Украины.

Об этом Юрий Игнат сказал в комментарии "Украинской правде".

"Для Украины новое заявление агрессора особо ничего не меняет, Россия и так ежедневно угрожает нашей стране разнообразными видами вооружения. А заявление помешанного диктатора, пусть лучше бы прокомментировал его пресс-секретарь", – сказал Игнат.

По его словам, с технической стороны характеристики аэробалистической ракеты Х-47 "Кинжал" позволяют России запускать ее по территории Украины как с северного, так и с восточного направлений, акватория Черного моря – это лишь еще одно направление. В то же время, российская авиация и так ежедневно патрулирует там воздушное пространство, в том числе истребителями и разведчиками.

Игнат также отметил, что, возможно, эти угрозы Путина больше направлены для стран-НАТО, потенциально попадающих в зону поражения "Кинжалов", как очередная "путинская страшилка". Ибо ракета Х-47 способна нести и тактический ядерный боезаряд, как и крылатые ракеты "Калибр" на российских кораблях в Черном и Азовском морях, напомнил представитель Воздушных сил.

Более того, страны-партнеры, вероятно, будут поднимать в воздух свои истребители для перехвата российских МиГов в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем.

В то же время, если слеты носителей "Кинжалов" действительно участятся, это будет означать чаще вой сирен для Украины.

Напомним, теперь, как сказал Владимир Путин, Российская Федерация будет патрулировать воздушное пространство над Черным морем с помощью самолетов с ракетами "Кинжал".

Читайте также: