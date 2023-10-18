Ігнат прокоментував погрози Путіна про патрулювання МіГ-31К у Чорному морі

Доручення очільника кремля Володимира Путіна патрулювати небо над Чорним морем винищувачами з "Кинджалами" прокоментував речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат. За його словами, ці заяви диктатора спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінюють для Сил оборони України.

Про це Юрій Ігнат сказав у коментарі "Українській правді".

"Для України нова заява агресора особливо нічого не змінює, Росія і так щодня загрожує нашій країні різноманітними видами озброєння. А заяву схибленого диктатора, хай краще прокоментував би його прессекретар", – сказав Ігнат.

За його словами, з технічного боку, характеристики аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" дозволяють Росії запускати її по території України як із північного, так і з східного напрямків, акваторія Чорного моря – це лише ще один напрямок. Водночас російська авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, зокрема винищувачами і розвідниками.

Ігнат також зауважив, що, можливо, ці погрози Путіна більше спрямовані для країн-НАТО, які потенційно потрапляють в зону ураження "Кинджалів", як чергова "путінська страшилка". Бо ракета Х-47 здатна нести і тактичний ядерний боєзаряд, як і крилаті ракети "Калібр" на російських кораблях у Чорному та Азовському морях, нагадав речник Повітряних сил.

Ба ьільше, країни-партнери ймовірно підніматимуть у повітря свої винищувачі для перехоплення російських МіГів у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.

Водночас, якщи зльоти носіїв "Кинджалів" дійсно почастішають, це означатиме частіше виття сирен для України,

Нагадаємо, як сказав очільник Кремля Володимир Путін, Російська Федерація патрулюватиме повітряний простір над Чорним морем за допомогою літаків із ракетами "Кинджал". За словмаи диктатора, він зробив таке доручення.

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