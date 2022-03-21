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Из Запорожья выехала колонна автобусов для эвакуации мариупольцев

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Из Запорожья выехала колонна автобусов для эвакуации мариупольцев

ФОТО: Александр Старух/Telegram

Эта колонна присоединится к пяти автобусам, стоящим сейчас возле Васильевки.

Утром 21 марта из Запорожья отправился 21 автобус для эвакуации жителей блокадного оккупантами Мариуполя.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня утром в помощь жителям Мариуполя из Запорожья отправился еще 21 автобус в сопровождении автомобилей ГСЧС и патрульной полиции. Эта колонна присоединится к пяти автобусам, стоящим сейчас возле Васильевки и ожидающим возможности проезда в сторону Бердянска", — написал чиновник.

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