Из Запорожья выехала колонна автобусов для эвакуации мариупольцев

Эта колонна присоединится к пяти автобусам, стоящим сейчас возле Васильевки.
Утром 21 марта из Запорожья отправился 21 автобус для эвакуации жителей блокадного оккупантами Мариуполя.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Сегодня утром в помощь жителям Мариуполя из Запорожья отправился еще 21 автобус в сопровождении автомобилей ГСЧС и патрульной полиции. Эта колонна присоединится к пяти автобусам, стоящим сейчас возле Васильевки и ожидающим возможности проезда в сторону Бердянска", — написал чиновник.
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