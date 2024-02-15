Кадровые изменения в руководстве ВСУ: у Зеленского назвали главную задачу, поставленную Сырскому

Чтобы эффективно воевать в этом году, необходимо уничтожать логистическую инфраструктуру оккупантов, считает Подоляк.

В Ффисе президента ожидают, что новое военное руководство Вооруженных сил посмотрит на действия на линии фронта по-другому, чтобы украинская армия не зашла в оборону.

Об этом сказал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк 24 Каналу.

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"Она (замена – ред.) позволит иначе посмотреть на те тактические и тактически-оперативные действия, которые нужны нам по линии фронта по сухопутной части. Ведь мы не можем засесть в оборону", – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что для того, чтобы эффективно воевать в этом году, необходимо уничтожать логистическую инфраструктуру оккупантов. По его мнению, нужно сделать так, чтобы российской армии было сложнее перебрасывать резервы и ресурсы, а также проводить ротации.

"Надо усилить информационное давление на страны, которые являются партнерами Украины. Которые должны осознать, что если они хотят на своей территории ее (войну – ред.) получить, они ее обязательно получат, если Украина не выиграет эту войну. Надо усилить это корректное объяснение", – добавил Подоляк.

Напомним, ТСН.ua писал, кто будет работать с Сырским и смогут ли они привести Украину к победе.

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