Шмыгаль обсудил с Туском ситуацию на границе и сделал ему предложение: о чем идет речь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил критическую ситуацию на границе с польским коллегой Дональдом Туском. Глава украинского правительства акцентировал внимание на ситуации, когда польские забастовщики рассыпали зерно.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Провели разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Ключевая тема – ситуация на границе и риски, связанные с этим. Указал на неприемлемость инцидента с рассыпанным на дороге украинским зерном. Радикальная риторика в этом вопросе недопустима», – написал Шмыгаль.

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Он предложил польскому коллеге в диалоге между правительствами найти решение, которое поддержит украинских аграриев и не навредит польским фермерам.

“В то же время объем импорта из РФ и третьих стран, в том числе зерновых, в ЕС растет. Украина и Польша должны объединить усилия по недопуску российской продукции на европейский рынок. Должны быть объединены против общих вызовов и врагов, угрожающих безопасности Европы. Поблагодарил польский народ за мощную поддержку во время войны ”, — добавил глава правительства.

Инцидент с украинским зерном на границе

Польские протестующие сорвали замки с фур и высыпали украинское зерно. Инцидент произошел на границе перед Дорогуском. Свои действия участники блокады объяснять отказались.

Спикер полиции города Холм Эва Чиж говорит, что по делу с украинским зерном собирают доказательства и опрашивают свидетелей. Пока они никого не задерживали.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такую акцию организовал поклонник Путина — Рафал Меклер. Он — один из вдохновителей протестов, владелец логистической компании и лидер люблинской организации маргинальной партии "Конфедерация".

Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал действия польских фермеров "нравственной провокацией". Он считает это позорным и оскорбительным для украинцев и большинства поляков преступлением.

Между тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает такие действия недопустимыми. Глава МИД подчеркнул, что ради дружественных украинско-польских отношений виновники этой провокации должны быть привлечены к ответственности.

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