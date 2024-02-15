Курс валют на 16 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американская валюта подешевеет сразу на 23 копейки.
Нацбанк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 16 февраля. Так, все три валюты потеряют в цене.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 37,94 (-23 коп.)
Курс евро
1 евро – 40,77 (-9 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 9,38 (-3 коп.).
Напомним, НБУ готовит решение о введении ограничений на карточные переводы для клиентов банков. Как объяснил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, это необходимо для борьбы с уклонением от уплаты налогов.
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