Курс валют на 16 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 16 февраля. Так, все три валюты потеряют в цене.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,94 (-23 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,77 (-9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,38 (-3 коп.).

Напомним, НБУ готовит решение о введении ограничений на карточные переводы для клиентов банков. Как объяснил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, это необходимо для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

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