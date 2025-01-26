Как принудить Россию к миру: Маломуж очертил 4 важные составляющие

Давление на Россию должно быть комплексным и всеобъемлющим.

Необходима интеллектуальная и организационная работа Украины. Есть четыре составляющих принуждения Путина к миру.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

Четыре составляющих принуждения

1. Давление на фронте

Украине необходима эффективная помощь новейшими вооружениями, техникой, боеприпасами.

"Это основная составляющая — как практические программы, так и возможность потенциально задействовать многократно такие ресурсы, которые могут показать, какие сценарии могут быть с применением "Томагавков", других видов оружия, которые дадут существенное преимущество на фронте", — отметил Маломуж.

2. Экономическое давление

Речь идет прежде всего о сфере энергоресурсов, ведь российский военно-промышленный комплекс финансируется преимущественно за счет продаж на внешних рынках нефтепродуктов и газа. Снижение цены на российскую нефть генерал считает очень эффективным инструментом.

“Конечно, нужны другие санкции — ограничение и на поставку газа, и на поставку полезных ископаемых, и на ряд технологических ресурсов, поставляемых в третьи страны. Комплексно это может закрыть тему. Видим, как только начали борьбу с теневым флотом, сразу же многие рынки начали «шататься». Индия, да и Китай стали отказываться от принятия танкеров теневого флота. Но это только начало. Поэтому нужна системная работа, прежде всего, США, европейских стран, но реальная… Должен быть один, основной, всеобъемлющий пакет санкций, которые ограничат все», — комментирует бывший руководитель Службы внешней разведки.

3. Точечное давление на РФ

Как пояснил эксперт, речь идет о давлении на общество, окружение и самого Путина.

"На все его болезненные точки", — говорит он.

4. Формирование модели европейской и глобальной безопасности

Маломуж акцентировал, что президент США Дональд Трамп в свое время с главой КНР Си Цзиньпином были инициаторами такой модели. Она получила название "Хельсинки-2".

"Это объединение стран по недопущению глобальной ядерной войны, но и прекращение войны против Украины как детонатора этой войны в перспективе. Это также важнейшая тема, когда все страны, не только НАТО и Евросоюза, но и другие, включая Китай и Индию, Турцию, Бразилию, объединятся в плане давления на Россию", — пояснил Маломуж.

Он считает, что это вполне реально. При этом отмечает, что реализация этих задач должна происходить при непосредственном участии Украины. Но важна эффективная интеллектуальная, организационная работа Украины, подчеркивает генерал, потому что многие страны хорошо воспринимают тогда, когда даешь конкретные планы действий, аргументы, их интересы там также придерживаются.

Напомним, резкое падение мировых цен на нефть может стать важным рычагом экономического давления на Россию. Это позволит вынудить российское руководство начать переговоры по завершению военных конфликтов.

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