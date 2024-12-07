Как ВСУ с Ми-8 сбивают вражеский "Шахед": появилось эффектное видео

Вертолеты сопровождали "Шахед" над населенным пунктом, а затем уничтожили его на открытой местности.

Украинские вертолеты Ми-8 привлекаются к отражению российских дальнобойных атак дронами–камикадзе Shahed-136.

Соответствующее видео распространил телеграмм-канал RAGNAROCK PRIVET.

"Работа украинских Ми-8 по вражескому БпЛА: вертолеты сопровождают "Шахед" над населенным пунктом, а затем уничтожают его на открытой местности", – говорится в сообщении под видео.

Как ВСУ с Ми-8 сбивают вражеский "Шахед"

Напомним, как сообщил специалист по связи для армии Сергей (Флэш) Бескрестнов в интервью LIGA.net, российская террористическая армия, атакуя украинские города с воздуха, пытается совершенствовать свои "Шахеды", но в небе над Украиной чаще будут фиксировать ошибочные цели – примитивные аппараты без боевого заряда, которые должны отвлекать ПВО.

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