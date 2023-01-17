Когда ВСУ полностью освободят Херсонщину: в облсовете ответили, стоит ли говорить о сроках

Удастся ли полностью освободить Херсонщину до лета 2023 года, как предполагают некоторые эксперты?

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета отметил, что военные Украины не используют план блицкриг и масштабных наступательных операций по освобождению Херсонщины от оккупантов.

Он также подчеркнул, что важно сохранять информационную тишину, когда речь идет о движении ВСУ и военной ситуации на левобережье Днепра.

Об этом шла речь во время разговора Юрия Соболевского, первого заместителя председателя Херсонского облсовета, с корреспондентом ТСН.ua.

"Это может произойти раньше, позже... Самое главное, что это произойдет. Не только Херсонщину. Мы вернем все наши территории. Сейчас тактика ВСУ, применяемая на левобережье, аналогична той, что была во время освобождения правобережья", — отметил он.

По его словам, военные Украины не используют план блицкрига и масштабных наступательных операций.

"Мы сохраняем жизнь наших военных. Это самое главное", — добавил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Также он не стал давать никаких прогнозов и говорить о сроках освобождения Херсонщины от врага.

Обстрелы Херсона: что известно

15 января, обломки снарядов повредили только территорию критической инфраструктуры Херсона, но не коснулись здания.

Напомним, 16 января, россияне обстреляли детскую больницу в Херсоне – в неонатальном корпусе выбито около 30 окон.

17 января враг обстрелял предприятие критической инфраструктуры в городе. Это уже второй удар по предприятию.

Также в оккупированной Каховке Херсонщины россияне прекратили работу местного противотуберкулезного учреждения для граждан, чтобы лечить оккупантов.

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