Коварный план россиян: оккупанты пытаются создать буферную зону вокруг Луганщины

Российские оккупанты хотят создать буферную зону вокруг Луганской области. Для этого они усилили штурм в направлении Купянск-Лиман.

Об этом сообщили в британской разведке.

Как отмечается, оккупанты хотят создать буферную зону вокруг Луганской области, однако для этого им нужно сначала обойти ВСУ и продвинуться на восток к реке Оскол. РФ уже задействовала подразделения 6-й и 25-й общевойсковой армии России, а также 1-й гвардейской танковой армии.

Однако разведка Британии сомневается, что оккупанты смогут достичь на этом направлении прорыва, поскольку украинские военные успешны в обороне.

"За последние месяцы сухопутные войска РФ наращивали боеспособность по направлению Купянск-Лиман. Однако украинские силы сохраняют значительное оборонное присутствие на этом направлении, и очень маловероятно, что РФ достигнет значительного оперативного прорыва", — говорится в отчете разведки.

Напомним, что российские войска 15 октября продолжили наступательные действия для окружения Авдеевки, однако успехов не претерпели.

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