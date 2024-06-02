Кремль устраняет авторитетных командиров РФ – разведка Британии назвала цель Путина

Кремль устраняет авторитетных командиров оккупационной армии России – такие действия РФ могут напугать российских солдат, а военное командование сочтет повиновение путинскому режиму важнее компетентности.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Так, росСМИ 21 мая 2024 года сообщили о задержании генерал-майора Ивана Попова, бывшего командующего 58-й общевойсковой армией РФ. Он был арестован по обвинению в мошенничестве и коррупции, связанных с продажей военных строительных материалов.

В июле прошлого года Попов был уволен с должности командующего 58-й армией, которая дислоцировалась на Запорожском направлении. Генерал раскритиковал компетентность решений руководства обороны РФ по ведению войны. Затем он также раскритиковал решение о своем увольнении, заявив, что "старший командир ударил с тыла, вероломно и подло обезглавив армию в самый трудный и напряженный момент".

Как отмечают в британской разведке, в коррумпированной системе России наказание за взяточничество является политическим инструментом борьбы. Есть также много случаев, когда российский режим использовал обвинения в коррупции, реальные или вымышленные, чтобы устранить или наказать критиков или неугодных внутри России.

"Как командующий армией, Попов в общем считался высококомпетентным и, по словам российских военных обозревателей, был популярен среди российских войск. Его арест, вероятно, еще больше напугает российских военных и убедит его коллег на высших командных должностях, что лояльность и повиновение режиму и своему начальству ценятся выше компетентности и харизмы", - отмечает Минобороны Британии.

Напомним, инсайдеры шокированы перестановками в Минобороны РФ и говорят о "чистках".

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