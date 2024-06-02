Кремль усуває авторитетних командирів РФ – розвідка Британії назвала мету Путіна

Кремль усуває авторитетних командирів окупаційної армії Росії – такі дії РФ можуть налякати російських солдатів, а військове командування вважатиме покору путінському режиму важливішою за компетентність.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Так, росЗМІ 21 травня 2024 року повідомили про затримання генерал-майора Івана Попова, колишнього командувача 58-ю загальновійськовою армією РФ. Його заарештували за звинуваченням у шахрайстві та корупції, пов’язаних з продажем військових будівельних матеріалів.

У липні минулого року Попов був звільнений з посади командувача 58-ї армії, яка дислокувалася на Запорізькому напрямку. Генерал розкритикував компетентності рішень керівництва оборони РФ щодо ведення війни. Потім він також розкритикував рішення про своє звільнення, заявивши, що "старший командир вдарив з тилу, віроломно і підло обезголовивши армію в самий важкий та напружений момент".

Як зазначають у британській розвідці, у корумпованій системі Росії покарання за хабарництво є політичним інструментом боротьби. Також є багато випадків, коли російський режим використовував звинувачення в корупції, реальні чи вигадані, щоб усунути або покарати критиків або неугодних в середині Росії.

"Як командувач армією, Попов загалом вважався висококомпетентним і, за словами російських військових оглядачів, був популярним серед російських військ. Його арешт, ймовірно, ще більше налякає російських військових і переконає його колег на вищих командних посадах, що лояльність і покора режиму та своєму начальству цінуються вище, ніж компетентність і харизма", - зазначає Міноборони Британії.

Нагадаємо, інсайдери шоковані перестановками в Міноборони РФ і говорять про "чистки".

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