Куда Путин может направить мобилизованных: Арестович назвал направления

Российские оккупанты мобилизацией попытаются залатать дыры в подразделениях на Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях.

Частичная мобилизация в России позволит пополнить подразделения оккупантов на Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях.

Об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Рискну предположить, что они сейчас попробую пополнить имеющиеся подразделения. Поставят задачу добить Донецкую область, поставить устойчивую оборону в Херсонской области. Возможно, попытаются двигаться на Запорожском направлении. И защищать Луганск. Возможен контрудар на Харьковском направлении. Но рассчитывать на большее – не вижу особых перспектив, потому что нет вооружения и техники. И нет младшего состава, который позволит создать и развернуть новые бригады", – рассказал Алексей Арестович.

Также он добавил, что в целом мобилизация в РФ – это демонстрация и попытка оказать давление.

Напомним, что Лавров высказался о "специальной военной операции" и сделал циничное заявление.

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