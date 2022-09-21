Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Куда Путин может направить мобилизованных: Арестович назвал направления

Дата публикации
Просмотры
3087
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Куда Путин может направить мобилизованных: Арестович назвал направления

Фото: Associated Press

Российские оккупанты мобилизацией попытаются залатать дыры в подразделениях на Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях.

Частичная мобилизация в России позволит пополнить подразделения оккупантов на Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях.

Об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Рискну предположить, что они сейчас попробую пополнить имеющиеся подразделения. Поставят задачу добить Донецкую область, поставить устойчивую оборону в Херсонской области. Возможно, попытаются двигаться на Запорожском направлении. И защищать Луганск. Возможен контрудар на Харьковском направлении. Но рассчитывать на большее – не вижу особых перспектив, потому что нет вооружения и техники. И нет младшего состава, который позволит создать и развернуть новые бригады", – рассказал Алексей Арестович.

Также он добавил, что в целом мобилизация в РФ – это демонстрация и попытка оказать давление.

Напомним, что Лавров высказался о "специальной военной операции" и сделал циничное заявление.

Читайте также:

Новости ТСН 19:30 за 21 сентября 2022 года | Новости Украины (полная версия на жестовом языке)

Новости ТСН 19:30 за 21 сентября 2022 года | Новости Украины (полная версия на жестовом языке)

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация