Куда снова подевались "шахиды": в ВСУ объяснили и призвали не расслабляться

По всей вероятности, такая пауза оправдана подготовкой к следующему удару.

В последнее время россияне снова перестали применять иранские беспилотники Shahed. Вероятно, Россия готовит места базирования и военных для новой атаки "шахидами".

Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк, информирует "Эспрессо".

"Определенно, возможно, и погода влияет на то, что не используются БПЛА Shahed, потому что штормовая погода и очень сильный порывистый ветер, как правило, вредит использованию этого вида оружия, поскольку влияет на полеты", – пояснила она.

Однако вероятно, что россияне не применили дроны во время последней атаки по другой причине: РФ должна подготовить места их базирования и персонал, который будет ими пользоваться.

"В любом случае, угроза остается: по всей вероятности, такая пауза оправдана тем, что они готовятся к следующему удару", — предупредила Гуменюк.

Напомним, что в первые дни 2023-го украинским защитникам удалось уничтожить 84 иранских дрона – 100% из количества, которое применила РФ для атаки. По словам представителя ГУР Украины Андрея Юсова, по состоянию на 4 января РФ имела в своем арсенале около 100 иранских дронов-камикадзе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в российском Тольятти могут начать производство иранских дронов-камикадзе.

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