Курский прорыв ВСУ может стать ловушкой для Украины – The New York Times

Через две недели после внезапного начала Курской операции, российские войска оправились от первоначального шока и пытаются использовать расширение фронта в своих интересах.

Об этом пишет The New York Times.

"Силы Кремля замедлили наступление [ВСУ – ред.], поскольку усиление линии фронта в Курской области России открывает новую фазу битвы с большими политическими ставками для обеих сторон", – отмечает издание.

Хотя после начала Курской операции украинских сил Путин пообещал решительный ответ на первое вторжение на территорию России после Второй мировой войны, до сих пор россияне только пытались сдержать вторжение. По мнению западных аналитиков, это ставит вопрос о том, на какой риск готова пойти истощенная армия России, чтобы оттеснить украинские силы с территории РФ и способна ли она вообще это сделать.

В то же время, российские военно-политические эксперты отмечают, что в военном отношении гамбит Киева создал возможность дальнейшего истощения ограниченных сил Украины и достижения успехов россиянами на других участках фронта.

Российские военные аналитики заявляют, что это может превратить "краткосрочную политическую победу президента Украины Владимира Зеленского в стратегическое поражение". А Курская операция, которая изначально была представлена ​​как блестящий военный ход, может в конце концов "стать ловушкой для украинской армии".

"Вторжение в Курск лишь расширило и продолжило войну на истощение, в котором Россия имеет ресурсное преимущество", – заявил Василий Кашин, политолог из государственной московской Высшей школы экономики, изучающий политические последствия войны для России.

По словам аналитиков, у российского военного командования глобально есть выбор между двумя сценариями: попытаться собрать новую мощную группировку и быстро уничтожить украинский плацдарм в Курской области или использовать свое преимущество в авиации и артиллерии и под их прикрытием постепенно оттеснять украинские силы в направлении границы.

"Реализация обеих этих стратегий может занять недели или даже месяцы и будет осуществляться за счет других участков фронта. Это отражает реальность войны, где ни у одной из сторон нет достаточно ресурсов, чтобы заставить противника прекратить боевые действия", – отмечает издание.

После первой недели боев украинское наступление в Курской области замедлилось. В настоящее время большинство военных аналитиков считают, что Украина не сможет захватить еще какие-либо стратегические цели, такие как Курская АЭС или столица области. По их мнению, Россия сейчас сосредоточила достаточно сил, чтобы превратить ситуацию в Курской области в тот же тип позиционной войны, который сложился на других участках фронта на территории Украины.

Напомним, Силы обороны Украины зажимают врага в Глушковском районе Курской области. Там возможен котёл для россиян.

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