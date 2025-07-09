Луцк атаковали до 50 "Шахедов" и "Кинжалы": новые подробности от мэра

Пожар в Луцке в результате атаки 9 июля

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Луцьк атаковали в ночь на 9 июля около 50 беспилотников типа «Шахед» и другие дроны, четыре ракеты «Кинжал» и одна крылатая ракета. В городе зафиксированы повреждения, но обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил в эфире ТСН в рамках телемарафона.

«Сегодня у нас была наиболее массовая атака вражеских воздушных целей. Около 50 беспилотных летательных аппаратов типа „Шахед“ и другие, пять ракет, из которых четыре — «Кинжалы», одна крылатая ракета», — рассказал мэр Луцка.

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Последствия атаки на Луцк

Он повторил информацию о повреждениях на одном из предприятий, где возник пожар в результате падения обломков вражеской воздушной цели. Также есть повреждения на территории одного из гаражных кооперативов. Один гараж был уничтожен, на территории еще четырех — пожар. На эту минуту все пожары локализованы.

«К счастью, слава Богу, обошлось у нас без жертв, без пострадавших по состоянию на эту минуту. Конечно, мы хотим поблагодарить, выразить наше уважение всем, кто принимал участие в противовоздушной обороне Украины и нашего города этой тяжелой ночью. Потому что сегодня фактически работали те, кто принимал участие в противовоздушной обороне в течение этой ночи», — высказался Полищук.

Он также напомнил, что 6 июня Луцк подвергся атаке, во время которой враг применил меньшее количество «Шахедов», но тогда было значительно больше разрушений.

«Было повреждено 115 домов, в том числе и многоквартирные, было выбито более 2,5 тысячи стекол ударной волной, обломками, крыши. Поэтому сегодня у нас нет таких разрушений огромных, сегодня нет человеческих жертв и мы за это благодарим», — резюмировал городской голова.

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КИНДЖАЛЫ! РАКЕТЫ! ДРОНЫ! ЛУЦК ИСПЫТАЛ МАССОВАННУЮ АТАКУ! НАЖИВО о последствиях

Напомним, армия РФ в ночь на 9 июля устроила по Луцку самую большую атаку ракетами и беспилотниками за все время полномасштабной войны. Загорелись гаражи и возник пожар на территории предприятия.