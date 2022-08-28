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"Люди теряют жизнь": Подоляк прокомментировал энергетический кризис в Европе

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"Люди теряют жизнь": Подоляк прокомментировал энергетический кризис в Европе

Фото: Офис президента Украины

Война приводит к тому, что в то время как некоторые люди теряют комфорт, другие теряют свои жизни.

Украина благодарна каждой стране ЕС, руководство которой понимает приоритеты: обязательно – свободная Европа и конец газового российского шантажа.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Война не может быть дешевой. Кто-то теряет жизнь или дом, а кто-то – комфорт. Агрессия РФ меняет правила игры для европейцев. Эта зима заставит вас пересмотреть привычки. Но мы благодарны тем, кто понимает приоритеты: свободная Европа и конец газового шантажа", – написал Подоляк в Twitter.

Как сообщалось, Венгрия ввела чрезвычайную ситуацию в энергетике.

Напомним, Зеленский предупредил о "самом сложном в истории зимнем сезоне".

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