"Я очнулась на земле": в США молния попала в студентку по дороге в университет

Студентка в городе Пенсакола, штат Флорида, выжила после того, как в нее попала молния.

Инцидент произошел, когда 18-летняя Эмма Эгглер шла в университет Западной Флориды.

Об этом сообщает Daily Mail.

Разряд ударил девушку в грудь, в результате чего она упала на землю. Удар был такой силы, что у американки взорвались наручные часы, прогорел свитер и образовались дыры на обуви.

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Студентку госпитализировали. Врачи сказали, что американке очень повезло, что она выжила. Разряд прошел сквозь левую часть тела.

"Я ничего не почувствовала, я просто очнулась на земле. Врачи посоветовали мне купить лотерейный билет, потому что я очень удачлива", — отметила Эгглер.

На следующий день девушку выписали из больницы. Чувствительность ног и способность двигаться восстановились. Теперь она планирует вернуться к обучению на следующей неделе.

Напомним, в Йемене во время похоронной процессии молния попала в толпу людей — погибли шесть человек, еще 17 получили ранения.

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