"Люди втрачають життя": Подоляк прокоментував енергетичну кризу в Європі

Війна призводить до того, що у той час, як деякі люди втрачають комфорт, інші втрачають свої життя.

Україна вдячна кожній країні ЄС, керівництво якої розуміє пріоритети: обов'язково - вільна Європа і кінець газового російського шантаж.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Війна не може бути дешевою. Хтось втрачає життя чи дім, а хтось – комфорт. Агресія РФ змінює правила гри для європейців. Ця зима змусить вас переглянути свої звички. Але ми вдячні тим, хто розуміє пріоритети: вільна Європа і припинення газового шантажу", - написав Подоляк в Twitter.

Як повідомлялося, Угорщина запровадила надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Нагадаємо, Зеленський попередив про "найскладніший в історії зимовий сезон".

Читайте також: