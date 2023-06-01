Макрон выступил против ареста Путина и объяснил, почему сейчас это невозможно

Французский президент подчеркнул, что сначала должны быть собраны доказательства против Российской Федерации и ее лидеров.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что российский диктатор Путин остается единственным человеком, с которым можно вести переговоры по примирению войны в Украине. Следовательно, не считает целесообразным арест главы Кремля.

Об этом пишет издание The Guardian.

Отмечается, что французский лидер назвал такое развитие событий безвыходным.

"Что касается вопроса о сроках, то здесь я хочу быть с вами очень честным и прозрачным. Вопрос в том, что если через несколько месяцев у вас появится окно для переговоров с существующей российской политической властью, вопрос, который у вас возникнет, будет выбором между И вам придется вести переговоры с лидерами, которые у вас есть, де-факто, даже если на следующий день вам придется судить их перед международным правосудием...» – сказал он.

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Кроме того, Макрон подчеркнул, что сначала должны быть собраны доказательства против Российской Федерации и ее лидеров.

Также президент Франции убежден, что если предстоящее украинское контрнаступление не достигнет военных целей, нужно будет провести оценку характера будущей европейской поддержки Киева.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российского диктатора Владимира Путина, возможно, нельзя будет отправить в суд Гааги, где его будут судить за военные преступления, если он окажется единственным лицом, с которым можно будет вести переговоры о прекращении войны в Украине.

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