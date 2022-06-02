Манипуляции и дезинформация, которые Россия использовала 2 июня: список

Эксперты Центра противодействия дезинформации опубликовали список манипуляций и дезинформаций, которые российская пропаганда распространяла в течение 2 июня.

Сегодня Россия публиковала ложь о том, что украинские защитники силой удерживают мирных жителей Зеленодольска и манипуляцию Пескова о помощи оружием Украине.

Об этом говорится в сообщении ЦПИ в Telegram.

Список дезинформации и манипуляций:

Дезинформация. В МО РФ заявили, что "в Зеленодольске боевики националистических формирований силой удерживают мирных жителей, а все попытки уехать из города прекращаются физическим насилием. Вырваться из заблокированного националистами населенного пункта почти невозможно". Манипуляция. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил: "Продолжение поставок оружия Киеву нанесет больше страданий самой Украине, которая является инструментом стран-поставщиков", поскольку "цели российской операции будут достигнуты. Поэтому использование иностранного оружия только усугубит ситуацию для Украины". Манипуляция. Заместитель главы МО РФ Фомин сообщил заместителю генсека ООН Мартину Гриффитсу о гуманитарной ситуации в Украине и заявил, что "продовольственный кризис связан с санкциями США и Запада в отношении России".

Напомним, Арестович раскрыл реальные цифры, сколько РФ теряет военных в Украине ежесуточно. Также он прокомментировал заявление РФ, что россияне вроде бы почти не понесут потери в боях с ВСУ.

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