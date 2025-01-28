Мэр Дрогобыча Кучма о конфликте с ТЦК: "И как я могу людей доставлять?"

В частности, чиновник сообщил, доставляли ли его из-за этого в ТЦК силой.

Мэр Дрогобыча Львовской области оштрафовали на 34 тысячи гривен. Это сделал местный ТЦК за якобы "невыполнение мобилизационных мер на должном уровне".

Информацию в комментарии для ТСН.ua подтвердил мэр Дрогобыча Тарас Кучма.

"Есть постановление правительства о том, что ответственность за мобилизационные процессы лежит на органах местного самоуправления. Но я говорил, говорил и вице-премьеру о том, что нет базы данных. Может, у нас мобилизационный процесс уже иссяк. Всех, кого могли забрать – Забрали. Остальные либо прячутся, либо проживают не по адресу, либо за границей", – отметил Кучма.

Он добавил, что делается все возможное. Есть и реклама, есть и люди, которые ходят сами и оповещают.

"У меня вызывает волну эмоций то, что мы должны каждый день доставлять людей. И каким образом я могу доставлять? Меня возмущает позиция районных администраций. А какую ответственность они несут? Просто цифры пишут?", – поделился Кучма.

Глава Дрогобыча заявил, что штраф будет обжаловать в суде. По его убеждению, это "полный нонсенс".

"Оштрафовали не только меня, но и мэра Трускавца, Борислава и других. Меня решили еще и доставлять силой, но не доставляли, написали письмо в полицию о том, что нужно доставить. Абсурд полон. Наверное, не с той ноги встали", – завершил мэр Тарас Кучма.

Ранее в Одесской области полиция задержала 24-летнего военнослужащего РТЦК и СП, требовавшего деньги за фиктивные повестки.

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