МИД Украины проведет еще одни переговоры с Лавровым, если разговор будет предметным - Кулеба

МИД Украины проведет еще одни переговоры с Лавровым, если разговор будет предметным - Кулеба

Обсуждение мира продолжится, по его словам, когда РФ будет готова к такому диалогу.

МИД Украины готов к следующим переговорам с Лавровым, если РФ будет готова к предметному разговору, а не к распространению пропагандистских настроений.

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Надеюсь, формат, который сегодня состоялся, будет иметь продолжение. Я к нему готов. Если российская сторона будет готова к предметному разговору, а не повторению пропагандистских штампов и нарративов об Украине”, — акцентировал Дмитрий Кулеба.

Он также добавил, что Украине необходим серьезный разговор с российской стороной. Обсуждение мира продолжится, по его словам, когда РФ будет готова к такому диалогу.

“Мы сделаем все для спасения жизни наших людей. Потому что жизнь людей для нас есть главной целью”, — подчеркнул Кулеба.

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