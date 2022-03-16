Мобилизация добровольцев: кто, в каких случаях, основные моменты

Все, что нужно знать о мобилизации добровольцев — читайте в материале ТСН.ua.
24 февраля 2022 года началась полномасштабная война России против Украины, на украинской территории было введено военное положение, а президент Владимир Зеленский издал Указ "О всеобщей мобилизации".
С первых дней общей мобилизации тысячи добровольцев заполонили военкоматы Украины. Хотя в первую волну мобилизации призывали только резервистов.
Общая мобилизация – вторая волна
15 марта 2022 года на брифинге начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил о начале второй волны мобилизации. Теперь будут призывать всех военнослужащих, которые проходили службу до 2014 года или служили по контракту в этот период.
Мобилизация добровольцев: как военкоматы накрыла волна желающих защищать Украину
11 марта 2022 года на своей странице в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что военкоматы "штурмуют" добровольцы, которые хотят стать в строй и защищать Украину. Все они патриотически настроены, мотивированы и готовы взять оружие в руки без промедлений.
По словам заместителя министра, мобилизационная инфраструктура переживает сильную нагрузку, однако комплектация движется в правильном направлении. У государства есть мобилизационный план, поэтому первоочередно на службу призываются именно те граждане, которые имеют военный опыт.
Однако, в сообщении также говорится, что "кроме собственно боевых подразделений, существуют части обеспечения и т.д. И для их комплектования нужны представители разных специальностей. Это ответ на вопрос: в чем необходимость мобилизации представителей, казалось бы, совсем "мирных" специальностей".
Иностранные добровольцы, защищающие украинцев и Украину
Пока в Украине идет мобилизация добровольцев, резервистов, бывших военных, на территорию страны прибывает большое количество граждан других государств, которые хотят защищать украинцев.
Первые добровольцы из других стран начали прибывать в Украину еще в начале марта 2022 года. Об этом 3 марта сообщил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.
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