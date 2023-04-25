Московскую область атаковали дроны: что это может означать

Примечательно, что упавший дрон во всех случаях находят случайные люди — местные жители.

Россию за последние двое суток атаковали 4 беспилотника. Впрочем, власти Московской области не спешат комментировать ситуацию.

Об этом пишет "BBC News Русская служба".

Сообщения об очередном дроне, который упал на территории Московской области, как правило, поступают от российских СМИ.

БПЛА UJ-22 Airborne, который находится в арсенале Вооруженных сил Украины, по данным СМИ, был начинен 17 килограммами пластического взрывчатого вещества, упал, потому что у него закончилось топливо. Причины падения других беспилотников пока неизвестны.

Примечательно, что упавший дрон во всех случаях находят случайные люди — дачники, местные жители. Логично предположить, что если бы беспилотник был приземлен силами ПВО или радиоэлектронной борьбы, он бы быстро оказался в руках военных.

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Украинская сторона, как всегда, не берет на себя ответственность за происходящее на российской территории.

В том случае, если принадлежность обнаруженных в Подмосковье БПЛА Украине все же будет доказана, российским властям придется признать неприятные факты. В первую очередь, что запущенный с территории Украины боевой беспилотник может добраться до Москвы, преодолев все системы ПВО. Дальность полета UJ-22 позволяет.

А если выяснится, что другие дроны были запущены не из Украины, а откуда-то поблизости и тоже имели боевое назначение – под носом у Лубянки действует украинское подполье или диверсионно-разведывательные группы.

Реакция Кремля, готовящегося к проведению очередного помпезного парада 9 мая на Красной площади, на такое признание предполагается. Возможно, поэтому российским военным и спецслужбам в нынешней ситуации выгоднее не спешить с заявлениями.

Напомним, в России заявили, что 24 апреля Белгородскую область якобы атаковали дроны со стороны Украины, однако "никаких потерь нет".

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