Mothercare останавливает свою деятельность в России

Более 140 компаний выходят с российского рынка.

Британская компания Mothercare, специализирующаяся на реализации товаров для будущих мам и детей от 0 до 10 лет, останавливает свою деятельность в России.

Отмечается, что будет прекращена отгрузка товаров и работа онлайн-магазина. Также будет закрыто и 120 физических магазинов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже тринадцатый день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды. В ответ на агрессию РФ ряд компаний заявил о выходе из страны.

Так, по состоянию на 9 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более 140 компаний.

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