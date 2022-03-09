Mothercare зупиняє свою діяльність у Росії

Понад 140 компаній виходять з російського ринку.

Британська кампанія Mothercare, яка спеціалізується на реалізації товарів для майбутніх мам та дітей від 0 до 10 років, зупиняє свою діяльність у Росії.

Зазначається, що буде припинено відвантаження товарів та роботу онлайн-магазину. Також буде зачинено і 120 фізичних магазинів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по нашим містам, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, які залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі. У відповідь на агресію РФ низка компаній заявила про вихід з країни.

Так, станом на 9 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 140 компаній.

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