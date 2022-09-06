Может ли Украина обрушить Крымский мост: Жданов объяснил, что для этого нужно

Для того чтобы атаковать Крым, нужно перекрыть Крымский мост.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в разговоре с российским правозащитником и журналистом Марком Фейгиным.

"Уничтожить Крымский мост будет трудно. Даже для HIMARS это сложная задача. Мы это видим по Антоновскому. А вот если будет ATACMS, то обрушить какой-нибудь пролет в районе берега, это было бы вполне реально. И то же самое сделать на железнодорожном мосту. Но надо перекрыть. Это решает двойную задачу: прекращается подкормка войск для южного направления, а также отступление в Крым становится бессмысленным. Это тупик. Тогда легче отступать в направлении Бердянск-Мариуполь, а дальше на Ростов", — сказал Жданов.

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