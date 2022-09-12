Можно продлить отсрочку от призыва на два месяца: инструкция от Минэкономики

Действующие отсрочки от призыва на военную службу для военнообязанных во время мобилизации и военное время можно продлить на два месяца.

Правительство утвердило соответствующее решение, – проинформировало Минэкономики.

Отсрочки были предоставлены Минэкономики в марте-апреле 2022 года, соответственно срок их действия истекает в сентябре — октябре 2022 года. Минэкономики обращает внимание на то, что продлить отсрочки на срок до двух месяцев можно только один раз. Решение Правительства также предусматривает, что выписка из приказа Минэкономики об отсрочке от призыва военнообязанному работнику может предоставлять и визировать предприятие, учреждение или организация по месту работы работника.

Минэкономики предоставило инструкцию по продлению срока действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации ( письмо министерства от 9 сентября 2022 года).

Для продления отсрочки Минэкономики рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций организовать:

Проведение анализа необходимости продления срока действия отсрочок, предоставленных военнообязанным работникам решениями (приказами) Минэкономики в марте-апреле 2022 года.

Представление (в произвольной форме) в орган государственной власти, другой государственный орган, по представлению которого принято решение (приказ) Минэкономики о бронировании военнообязанных, предложений по продлению срока действия отсрочок, предоставленных военнообязанным работникам в марте-апреле 2022 года с указанием даты, номера и названия решения (приказа) Минэкономики о бронировании военнообязанных работников и обоснование необходимости продления срока отсрочки.

В случае увольнения военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации предоставленная отсрочка подлежит аннулированию.

По результатам обработки поданных органами государственной власти, другими государственными органами предложений Минэкономики будет принимать решение по:

продлению срока действия отсрочки сроком до двух месяцев и/или

аннулированию отсрочки работникам, уволенным из органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации или

отклонению поданых предложений.

Ответственность за включение военнообязанных в Предложений и организацию их бронирования на период мобилизации и военное время возлагается на руководителей органов государственной власти, других государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.

Читайте также: