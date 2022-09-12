Можна подовжити відстрочку від призову на два місяці: інструкція від Мінекономіки як це зробити

Чинні відстрочки від призову на військову службу для військовозобов'язаних під час мобілізації та на воєнний час можна подовжити на два місяці.

Уряд затвердив відповідне рішення, — проінформувало Мінекономіки.

Відстрочки були надані Мінекономіки у березні-квітні 2022 року, відповідно термін їх дії спливає у вересні — жовтні 2022 року. Мінекономіки звертає увагу що подовжити відстрочки на строк до двох місяців можна лише один раз. Рішення Уряду також передбачає, що витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов'язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація за місцем роботи працівника.

Мінекономіки надало інструкцію щодо подовження строку дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації (лист міністерства від 9 вересня 2022 року).

Для подовження відстрочки Мінекономіки рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій організувати:

Проведення аналізу щодо необхідності подовження строку дії відстрочок, наданих військовозобов’язаним працівникам рішеннями (наказами) Мінекономіки у березні-квітні 2022 року.

Подання (у довільній формі) до органу державної влади, іншого державного органу, за поданням якого прийнято рішення (наказ) Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних, пропозицій щодо продовження строку дії відстрочок, наданих військовозобов’язаним працівникам у березні-квітні 2022 року із зазначенням дати, номера і назви рішення (наказу) Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних працівників та обґрунтування необхідності продовження строку дії відстрочки.

У разі звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації надана відстрочка підлягає анулюванню.

За результатами опрацювання поданих органами державної влади, іншими державними органами пропозицій Мінекономіки прийматиме рішення щодо:

продовження строку дії відстрочки на строк до двох місяців та/або

анулювання відстрочки працівникам, які звільнені з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації або

відхилення поданих пропозицій.

Відповідальність за включення військовозобов’язаних до Пропозицій та організацію їх бронювання на період мобілізації та на воєнний час покладається на керівників органів державної влади, інших державних органів, підприємств, установ і організацій.

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