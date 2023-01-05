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На оккупированном Донбассе россияне в спешке раздают жителям документы РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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На оккупированном Донбассе россияне в спешке раздают жителям документы РФ

Фото: Associated Press

В частности, российский паспорт.

Агрессорка Россия ускоряет процесс принудительной интеграции временно оккупированных территорий в свое правовое поле. В частности, посредством незаконно выданных документов.

Об этом информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Отмечается, что в области осуществляют выдачу паспортов, номерных знаков и водительских удостоверений образцов Российской Федерации.

"В частности, в Горловке Донецкой области срок выдачи паспортов российского образца сокращен от 30 до 10 суток", — говорится в сообщении.

Напомним, мариупольский морской порт оккупанты постепенно превращают в военную базу. В конце декабря из порта уволили всех мариупольцев (за исключением отдельных специалистов-коллаборантов) и увезли работников из России. В порту приступили к работе по разделению причалов на условно гражданские и условно военные.

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Дата публикации
Просмотры
955
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