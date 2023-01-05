На оккупированном Донбассе россияне в спешке раздают жителям документы РФ

В частности, российский паспорт.
Агрессорка Россия ускоряет процесс принудительной интеграции временно оккупированных территорий в свое правовое поле. В частности, посредством незаконно выданных документов.
Об этом информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Отмечается, что в области осуществляют выдачу паспортов, номерных знаков и водительских удостоверений образцов Российской Федерации.
"В частности, в Горловке Донецкой области срок выдачи паспортов российского образца сокращен от 30 до 10 суток", — говорится в сообщении.
Напомним, мариупольский морской порт оккупанты постепенно превращают в военную базу. В конце декабря из порта уволили всех мариупольцев (за исключением отдельных специалистов-коллаборантов) и увезли работников из России. В порту приступили к работе по разделению причалов на условно гражданские и условно военные.
Читайте также:
- На Сумщине в результате вражеского обстрела пограничных общин повреждены электролинии
- Будут ли идти в атаку или стрелять в спину россиянам: белорусский журналист — об армии своей страны
- "Поставить точку в российской агрессии": Зеленский прокомментировал поставку Францией танков