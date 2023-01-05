На окупованій Донеччині росіяни поспіхом роздають жителям документи РФ

Агресорка Росія прискорює процес примусової інтеграції тимчасово окупованих територій у своє правове поле. Зокрема, за допомогою незаконно виданих документів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

Зазначається, що в області здійснюють видавання паспортів, номерних знаків та посвідчень водія зразків Російської Федерації.

"Зокрема, у Горлівці Донецької області термін видачі паспортів російського зразка скорочено від 30 до 10 діб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, маріупольський морський порт окупанти поступово перетворюють на військову базу. Наприкінці грудня з порту звільнили всіх маріупольців (за винятком окремих фахівців-колаборантів) та завезли працівників з Росії. У порту розпочали роботи з розділення причалів на умовно цивільні та умовно військові.

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