На Староконстантинов летят два "Кинжала" – Воздушные силы

Жителей Староконстантинова военные просят находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

В пятницу, 27 сентября, в 16:55 объявлена масштабная воздушная тревога – вторая за сутки.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Зафиксированы пуски "Кинжалов"... Две ракеты на Староконстантинов", — говорится в сообщении.

Жителей Староконстантинова Хмельницкой области военные просят находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Напомним, ночью и утром 26 сентября в Хмельницкой области раздавались взрывы. Ночью на Хмельнитчине сработали силы ПВО по российским беспилотникам.

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