На Староконстантинов летят два "Кинжала" – Воздушные силы

Жителей Староконстантинова военные просят находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
В пятницу, 27 сентября, в 16:55 объявлена масштабная воздушная тревога – вторая за сутки.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Зафиксированы пуски "Кинжалов"... Две ракеты на Староконстантинов", — говорится в сообщении.
Жителей Староконстантинова Хмельницкой области военные просят находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
Напомним, ночью и утром 26 сентября в Хмельницкой области раздавались взрывы. Ночью на Хмельнитчине сработали силы ПВО по российским беспилотникам.
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