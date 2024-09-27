На Старокостянтинів летять два "Кинджали" – Повітряні сили

Мешканців Старокостянтиніва військові просять перебувати в укриттях до відбою тривоги.

У п'ятницю, 27 вересня, о 16:55 оголошено масштабну повітряну тривогу – другу за добу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зліт 2-х бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Зафіксовано пуски "Кинджалів"... Дві ракети на Старокостянтинів", – йдеться у повідомленні.

Мешканців Старокостянтиніва Хмельницької області військові просять перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Нагадаємо, вночі та зранку 26 вересня у Хмельницькій області лунали вибухи. Вночі на Хмельниччині спрацювали сили ППО по російських безпілотниках.

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