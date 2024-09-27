Міноборони ліквідує 15 з 27 своїх держпідприємств: що сталось

У відомстві кажуть, що запланували модернізацію управління підприємствами.

Міністерство оборони України ліквідує 15 з 27 державних підприємств, які перебувають в управління відомства. Під ліквідацію підпали ті підприємства, які фактично не здійснюють діяльність, однак потребують витрат на їх утримання.

За даними військових, 15 підприємств є фінансово слабкими, дублюють види діяльності інших підприємств або займаються діяльністю, яка не властива сектору оборони.

Раніше в Міноборони анонсували модернізацію управління державними підприємствами у найближчі 6 місяців.

"Протягом двох наступних кварталів Міноборони має суттєво посилити свою функцію як власника держпідприємств. Господарська діяльність підпорядкованих компаній має бути зосереджена не просто на власних інтересах, а перш за все на забезпеченні потреб ЗСУ", — сказав заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер.

За його словами, буде створено "екосистему" управління підприємствами, які необхідні Міноборони, зважаючи на потреби ЗСУ.

До цього пулу входитимуть державні компанії із видами діяльності, які неможливо або недоцільно виконувати через передачу своїх процесів або функцій іншим виконавцям.

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