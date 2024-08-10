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На юге зафиксировали пролет более 300 вражеских беспилотников

На юге зафиксировали пролет более 300 вражеских беспилотников

Стлт ПВО сбивают вражеские беспилотники / Фото: Владимир Зеленский

Враг за прошедшие сутки применил 299 FPV-дронов, семь ударных БпЛА типа "Ланцет", а также сбросил с БпЛА разных модификаций 509 оскольчатых боеприпасов, из них 12 с ядовитыми веществами.

В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занятых позиций.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов разных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 306 разведывательных БпЛА", — рассказали в ведомстве.

Кроме этого, враг за прошедшие сутки применил 299 FPV-дронов, семь ударных БпЛА типа "Ланцет", а также сбросил с БпЛА разных модификаций 509 осколочных боеприпасов, из них 12 с ядовитыми веществами.

Напомним, Силы обороны поразили кассетными боеприпасами полевой лагерь врага у села Зеленополь на границе Запорожской и Донецкой областей.

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