На півдні зафіксували проліт понад 300 ворожих безпілотників

Ворог минулої доби застосував 299 FPV-дронів, сім ударних БпЛА типу "Ланцет", а також скинув з БпЛА різних модифікацій 509 осколкових боєприпасів, з них 12 з отруйними речовинами.

В операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишає спроб вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку. За минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 306 розвідувальних БпЛА", – розповіли у відомстві.

Крім цього, ворог минулої доби застосував 299 FPV-дронів, сім ударних БпЛА типу "Ланцет", а також скинув з БпЛА різних модифікацій 509 осколкових боєприпасів, з них 12 з отруйними речовинами.

Нагадаємо, Сили оборони вразили касетними боєприпасами польовий табір ворога біля села Зеленопіль на кордоні Запорізької та Донецької областей.

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