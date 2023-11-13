Наев посетил Объединенное командование НАТО – обсуждали стандарты Альянса в ВСУ

Сергей Наев посетил Объединенное командование Вооруженных Сил НАТО.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев посетил Объединенное командование Вооруженных сил НАТО "Брюнссум". Целью визита является достижение более глубокого взаимопонимания и улучшения оперативной совместимости между Украиной и Альянсом.
Об этом сообщила пресс-служба Командования Объединенных Сил ВСУ.
Сергей Наев рассказал коллегам из НАТО об опыте Украины, в частности, при планировании и проведении операций.
В ходе переговоров Командующий Объединенными силами ВСУ заявил, что возглавляемая им структура была создана в результате трансформации ВСУ в соответствии с правилами, принципами и стандартами Североатлантического альянса, приобрела оперативные способности, активно обучаясь и внедряя процедуры НАТО в свою повседневную деятельность.
"Этот процесс трансформации очень помог Командованию и руководству Сил обороны Украины в начале российского полномасштабного вторжения, а впоследствии и в разных оперативных направлениях", — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
В ходе заседания был обсужден широкий спектр тем, включая оперативные процедуры и способность Объединенного командования Вооруженных сил НАТО действовать как развернутый штаб операции.
Командующий ОК ВС НАТО генерал Гульельмо Луиджи Мильетта подчеркнул важность этих мероприятий.
"Многое произошло в Альянсе за последние несколько лет и мы планируем воспользоваться случаем визита генерал-лейтенанта Сергея Наева, чтобы сообщить о миссии и задачах нашего Командования. Также для нас это возможность получить соответствующий опыт от тех, кто воюет непосредственно в современной войне", — заметил Гульельмо Луиджи Мильетта.
Кроме того, он добавил, что единство останется основой так называемой международной коалиции, поскольку страна-агрессор Россия "никогда не предусматривала нашу силу и неделимость наших целей".
"Отважные воины Украины продолжают творить историю, защищая свободу и независимость родной страны, и мы будем с вами столько, сколько нужно", — заявил генерал НАТО.
Напомним, Зеленский рассказал о потерях ВСУ и назвал единственный способ окончания войны.
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