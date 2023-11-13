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Наев посетил Объединенное командование НАТО – обсуждали стандарты Альянса в ВСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Наев посетил Объединенное командование НАТО – обсуждали стандарты Альянса в ВСУ

Сергей Наев посетил Объединенное командование НАТО / Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Сергей Наев посетил Объединенное командование Вооруженных Сил НАТО.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев посетил Объединенное командование Вооруженных сил НАТО "Брюнссум". Целью визита является достижение более глубокого взаимопонимания и улучшения оперативной совместимости между Украиной и Альянсом.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Объединенных Сил ВСУ.

Сергей Наев рассказал коллегам из НАТО об опыте Украины, в частности, при планировании и проведении операций.

В ходе переговоров Командующий Объединенными силами ВСУ заявил, что возглавляемая им структура была создана в результате трансформации ВСУ в соответствии с правилами, принципами и стандартами Североатлантического альянса, приобрела оперативные способности, активно обучаясь и внедряя процедуры НАТО в свою повседневную деятельность.

"Этот процесс трансформации очень помог Командованию и руководству Сил обороны Украины в начале российского полномасштабного вторжения, а впоследствии и в разных оперативных направлениях", — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Сергей Наев посетил Объединенное командование НАТО / ©
Сергей Наев посетил Объединенное командование НАТО

В ходе заседания был обсужден широкий спектр тем, включая оперативные процедуры и способность Объединенного командования Вооруженных сил НАТО действовать как развернутый штаб операции.

Командующий ОК ВС НАТО генерал Гульельмо Луиджи Мильетта подчеркнул важность этих мероприятий.

"Многое произошло в Альянсе за последние несколько лет и мы планируем воспользоваться случаем визита генерал-лейтенанта Сергея Наева, чтобы сообщить о миссии и задачах нашего Командования. Также для нас это возможность получить соответствующий опыт от тех, кто воюет непосредственно в современной войне", — заметил Гульельмо Луиджи Мильетта.

Кроме того, он добавил, что единство останется основой так называемой международной коалиции, поскольку страна-агрессор Россия "никогда не предусматривала нашу силу и неделимость наших целей".

"Отважные воины Украины продолжают творить историю, защищая свободу и независимость родной страны, и мы будем с вами столько, сколько нужно", — заявил генерал НАТО.

Напомним, Зеленский рассказал о потерях ВСУ и назвал единственный способ окончания войны.

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Дата публикации
Просмотры
228
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