Наев посетил Объединенное командование НАТО – обсуждали стандарты Альянса в ВСУ

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев посетил Объединенное командование Вооруженных сил НАТО "Брюнссум". Целью визита является достижение более глубокого взаимопонимания и улучшения оперативной совместимости между Украиной и Альянсом.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Объединенных Сил ВСУ.

Сергей Наев рассказал коллегам из НАТО об опыте Украины, в частности, при планировании и проведении операций.

В ходе переговоров Командующий Объединенными силами ВСУ заявил, что возглавляемая им структура была создана в результате трансформации ВСУ в соответствии с правилами, принципами и стандартами Североатлантического альянса, приобрела оперативные способности, активно обучаясь и внедряя процедуры НАТО в свою повседневную деятельность.

"Этот процесс трансформации очень помог Командованию и руководству Сил обороны Украины в начале российского полномасштабного вторжения, а впоследствии и в разных оперативных направлениях", — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Сергей Наев посетил Объединенное командование НАТО

В ходе заседания был обсужден широкий спектр тем, включая оперативные процедуры и способность Объединенного командования Вооруженных сил НАТО действовать как развернутый штаб операции.

Командующий ОК ВС НАТО генерал Гульельмо Луиджи Мильетта подчеркнул важность этих мероприятий.

"Многое произошло в Альянсе за последние несколько лет и мы планируем воспользоваться случаем визита генерал-лейтенанта Сергея Наева, чтобы сообщить о миссии и задачах нашего Командования. Также для нас это возможность получить соответствующий опыт от тех, кто воюет непосредственно в современной войне", — заметил Гульельмо Луиджи Мильетта.

Кроме того, он добавил, что единство останется основой так называемой международной коалиции, поскольку страна-агрессор Россия "никогда не предусматривала нашу силу и неделимость наших целей".

"Отважные воины Украины продолжают творить историю, защищая свободу и независимость родной страны, и мы будем с вами столько, сколько нужно", — заявил генерал НАТО.

Напомним, Зеленский рассказал о потерях ВСУ и назвал единственный способ окончания войны.

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