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Наступление продолжается, ВСУ закрепляют успех в районе Роботиного – Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Наступление продолжается, ВСУ закрепляют успех в районе Роботиного – Генштаб

Контрнаступление Украины. / Фото: Associated Press

Армия РФ несет значительные потери.

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные операции в районе Работино Запорожской области. Украинские защитники преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук.

"Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В направлении Роботино — Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — сообщил представитель ВСУ.

По его словам, оккупационная армия несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Кроме того, оккупанты осуществляют перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

Карта боев Роботино. https://deepstatemap.live/ / ©
Карта боев Роботино. https://deepstatemap.live/

Напомним, в Минобороны 28 августа сообщили, что ВСУ полностью уволили Роботино. Тем временем российские войска оказывают яростное сопротивление, но Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого.

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Дата публикации
Просмотры
333
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